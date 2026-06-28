Adriana (Leticia Colin) e Pilar (Isabel Teixeira) - Globo/ Beatriz Damy

Adriana (Leticia Colin) e Pilar (Isabel Teixeira)Globo/ Beatriz Damy

Publicado 28/06/2026 05:00

Rio - Condenada injustamente pela morte do empresário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana, interpretada por Leticia Colin, em "Quem Ama Cuida', da TV Globo, deixará a prisão após seis anos ao conquistar a liberdade condicional. A partir daí, a fisioterapeuta colocará em prática um plano para acertar as contas com quem a incriminou e enfrentará o preconceito por ser uma ex-presidiária. A reviravolta na história da personagem marcará a segunda fase do folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Dando vida à primeira protagonista de uma novela das 21h, a atriz comenta a transformação da mocinha no folhetim, fala sobre a parceria em cena com Chay Suede e arrisca um palpite sobre quem matou o empresário do ramo de joias. Confira a entrevista!

fotogaleria

- Como a Adriana retorna na segunda fase da novela? Ela volta movida pela vingança?



A Adriana sofreu muito. É uma personagem que tem muita força e acredita no amor da família, mas ainda vai enfrentar o preconceito por ser uma ex-presidiária e a dificuldade de ser reinserida na sociedade. As pessoas não costumam dar uma segunda chance. Nesse primeiro grande ato da novela, estamos falando sobre injustiça. Depois, vamos falar sobre justiça. Ela tem um caminho longo justamente por causa do abismo social: ela é pobre, enquanto os vilões são ricos. Isso dificulta muito a execução da vingança. Ela vai atrás de cada um, com foco e estratégia. O desafio é agir sem ser dominada pelas emoções.



- Quem você acha que matou Arthur Brandão? Já tem um palpite?



Eu fui além (risos). Minha aposta é que virá alguém do mundo dos mortos. Desde o início, acho que foi o Belmiro, o irmão supostamente morto, mas que, na realidade, não morreu. Aposto que ele vai voltar mais para frente. Acho que existia uma treta muito pesada entre os dois e que ele resolve tudo matando o Arthur, também desejando que o filho, Tiago, fique com toda a herança.



- O romance entre Pedro (Chay Suede) e Adriana passa por muitos obstáculos. Ainda há esperança para esse casal?



Tudo pode acontecer. Há muitos impedimentos entre Pedro e Adriana, mas existe sentimento, empatia e compatibilidade entre os dois. Trabalhar com o Chay é muito leve e divertido. A gente tem um estilo parecido, gosta de improvisar em cena e confia muito um no outro. Ele é um grande ator, um entusiasta de novelas e entende muito desse universo. Inclusive, adora assistir às novelas antigas. Esse casal ainda enfrenta muitos obstáculos, e nem sei como o Walcyr Carrasco vai fazer para eles conseguirem ficar juntos.



- Na prisão, Adriana cria uma amizade com Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena). Como é essa relação?



A gente criou um apelido para esse trio: 'As Bandivas'. É uma amizade que surge para dar suporte à Adriana e compensar um pouco todas as maldades que ela sofre. Elas dão muita força e resiliência, principalmente durante o período em que ela está na cadeia. São personagens complexas, com suas próprias histórias, que querem uma segunda chance para provar que é possível recomeçar.



- Como é fazer uma personagem que tem uma carga emocional tão intensa? Você tem alguma técnica para não levar esse sofrimento para casa?



É difícil, mas acho que a gente consegue aquecer e desaquecer. Faço isso através da respiração, dos alongamentos, da meditação e da música. Uso uma música para entrar no sentimento da personagem e outra para voltar para mim. Acho que o nosso corpo está a serviço do trabalho. A Adriana tem me levado a sentir e pensar coisas muito diferentes do que eu viveria sendo apenas a Leticia. Estou tomando bastante vitamina, muita cúrcuma, e estou forte.



- Você recebeu muitos elogios por assumir a protagonista da novela. Como está sendo viver esse momento da carreira?



É um momento de colheita, mas também de muito trabalho. A protagonista sempre carrega um volume enorme de cenas. Estou muito feliz e, apesar da responsabilidade, tenho trabalhado com bastante leveza. Conheço a maior parte da equipe. É muito bonito perceber que a gente vai construindo uma trajetória e aprofundando essas relações. Hoje sinto que existe uma confiança para entregar um trabalho que respeite o público, que desafie o espectador e apresente uma dramaturgia consistente, cheia de complexidade.



- A novela tem conquistado bastante repercussão. Tem acompanhado o retorno do público?



É muito recompensador. O público está bastante engajado. Muitas pessoas dizem que voltaram a assistir novela e que foram fisgadas pela história desde os primeiros capítulos.

