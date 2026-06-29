Nicolas Prattes se emociona ao ouvir recado de Sabrina Sato na GloboReprodução / Instagram
“Meu amor, você está aí! Ai, te amo tanto!”, disse Sabrina logo no início da mensagem. A apresentadora também falou com Ana Maria Braga, que esteve no casamento dos dois. “Você foi testemunha, você foi no nosso casamento, você viu o tanto que a gente se ama, o tanto que eu amo esse amo, e agora mais ainda”.
No vídeo, Sabrina elogiou a parceria do ator na rotina familiar e nos cuidados durante a gestação. “Vocês não fazem ideia o tanto que o Nicolas é companheiro, presente, maravilhoso o tempo inteiro, sabe?! Gente, ele nunca faltou em uma consulta ou ultrassom. Ele é mais presente que eu mesma. Tem vez que ele quer me carregar”.
A apresentadora ainda contou que Nicolas costuma demonstrar preocupação com ela e com Zoe, filha de seu relacionamento anterior com Duda Nagle. “Ele se preocupa tanto, é tão cuidadoso comigo, com a Zoe, com a família inteira”, afirmou.
Ao fim da declaração, Sabrina reforçou a admiração pelo marido, que vive Mirinho na novela das seis, "A Nobreza do Amor". “Eu te amo demais da conta, e eu estou sempre com você. Amo te ver brilhar na novela das seis, como o Mirinho. Amo te ver mais de pertinho ainda. Amo ver como você cuida da gente, com todo seu amor, todo seu carinho e toda a sua dedicação. Você é o grande amor da minha vida”.
MENSAGEM DA QUEEN! @SabrinaSato mandou uma mensagem cheia de carinho pro queridíssimo @nicolasprattes especialmente pro #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/8Y83jHFUTW— TV Globo (@tvglobo) June 29, 2026
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