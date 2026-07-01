Veja como ficam os personagens após passagem de tempo em 'Quem Ama Cuida'

Rio - Os próximos capítulos de "Quem Ama Cuida" serão marcados por uma passagem de tempo que vai transformar a vida dos principais personagens. Após anos na prisão, Adriana (Letícia Colin) conquista a liberdade condicional e inicia uma nova fase determinada a buscar justiça e acertar contas com o passado.

Enquanto isso, Pedro (Chay Suede) reaparece no Brasil depois de uma temporada no exterior. O advogado retorna casado com Bruna (Nanda Marques), situação que decepciona Adriana assim que ela descobre o novo rumo da vida do homem por quem é apaixonada.

Outro reencontro promete agitar a trama. Pilar (Isabel Teixeira) cruza o caminho de Adriana no túmulo de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), e as duas protagonizam um confronto. A partir desse momento, a vilã passa a perseguir a fisioterapeuta e sua família.

Outros personagens também ganham novos conflitos após a passagem de tempo. Ulisses (Alexandre Borges) continua envolvido com jogos de azar e conhece Lirys (Pri Helena), funcionária de um cassino e ex-companheira de cela de Adriana. Já Fábia (Flavia Alessandra) desperta o ciúme do marido ao se aproximar do professor de dança Patrick (Igor Rickli). Nancy (Jeniffer Nascimento), por sua vez, também deixa a prisão, mas enfrenta dificuldades para reconstruir a relação com o filho, que ainda a responsabiliza pela morte do pai.

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