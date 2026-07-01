Elenco de Tremembé finaliza gravações da segunda temporada da série - Divulgação / Prime Video

Elenco de Tremembé finaliza gravações da segunda temporada da sérieDivulgação / Prime Video

Publicado 01/07/2026 14:30

Rio - Gravada em São Paulo, a segunda temporada da série "Tremembé", inspirada em histórias reais envolvendo condenados por crimes de grande repercussão nacional na penitenciária conhecida como "prisão dos famosos", teve as filmagens finalizadas. O anúncio foi feito pelo Prime Video, nesta quarta-feira (1º).

Entre as novidades do elenco está Giovanna Antonelli, que dará vida à Dominique Scharf. A criminosa chega à ala feminina após ser condenada a 58 anos de prisão por crimes como roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos. Ícaro Silva e João Vicente também se juntam ao time de atores da produção como Thiago Brennand e Robinho, respectivamente, condenados por crimes sexuais.

Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista da série, baseada no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, de Ullisses Campbell, e descobrirá se será aceita pela sociedade depois de deixar a cadeia. Elize Matsunaga (Carol Garcia) também recomeça no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.



Produzida pela Paranoid Filmes para o Amazon MGM Studios, a nova temporada de "Tremembé" será dirigida por Vera Egito, que também é showrunner da produção, com roteiro de Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell. Ainda não há previsão de lançamento para os próximos episódios da série.