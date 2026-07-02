Daniel Haidar e Luccas Oliver darão vida a Henrique e Juliano - Divulgação / Prime Video

Daniel Haidar e Luccas Oliver darão vida a Henrique e JulianoDivulgação / Prime Video

Publicado 02/07/2026 13:56

Rio - O elenco do filme "Marília" foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Prime Video. As atrizes Klara Castanho e Sophia Valverde interpretarão Maiara e Maraisa, respectivamente, enquanto Daniel Haidar e Luccas Oliver darão vida à dupla Henrique e Juliano. Os artistas eram grandes amigos da rainha da sofrência, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo. O papel principal será assumido por Marina Versos, como anunciaco anteriormente.

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Outros nomes da produção, com direção de Dainara Toffoli e previsão de estreia para 2027, são: Hermila Guedes (Dona Ruth, mãe de Marília), João Guilherme (Juliano Tchula), George Sauma (Pepato), André Torquato (Filipe Rossi), Igor Armucho (Murilo Huff), Alejandro Claveaux (Júnior, ex-padrasto da artista), Davi Bensá (Henrique Bahia) e Marcus Gouveia (Tio Silveira).

O longa abordará a trajetória de Marília Mendonça até o estrelato, incluindo a jornada dela de altos e baixos desde a sua adolescência, cantando na igreja, a carreira como compositora, os desafios de lidar com a indústria musical dominada por homens, pressão da fama, além dos relacionamentos pessoais.