Joel (Ricardo Teodoro) conhece Adriana (Letícia Colin) - Manoella Mello / TV Globo

Joel (Ricardo Teodoro) conhece Adriana (Letícia Colin) Manoella Mello / TV Globo

Publicado 21/07/2026 07:31 | Atualizado 21/07/2026 12:10

Rio - Adriana (Letícia Colin) vai conhecer Joel (Ricardo Teodoro) em cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira (21) em "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O chef do restaurante mineiro demonstrará interesse pela fisioterapeuta e ainda convidará a família da viúva de Arthur (Antonio Fagundes) para ir até o estabelecimento.

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Tudo acontece quando Adriana se encontra com Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena) para saber informações sobre Ulisses (Alexandre Borges). A irmã de Nicolau (Rodrigo Fagundes) contará à amiga que o irmão de Pilar (Isabel Teixeira) demonstrou ressentimento em relação a ela, alegando que a jovem teria motivos para prejudicar o empresário do ramo de joias. A fisioterapeuta se revolta com os comentários dele.

O clima tenso é minimizado quando Nancy apresenta Joel às amigas e o chef recebe elogios das ex-detentas pela comida. Ele, então, demonstra interesse por Adriana. Atentas, Nancy e Lyris percebem a atração do chef pela amiga e brincam com ela. A neta de Otoniel (Tony Ramos), entretanto, deixa claro que não pensa em nenhum envolvimento amoroso em meio aos últimos acontecimentos de sua vida e o plano de vingança.