Pedro (Chay Suede) na segunda fase de ’Quem Ama Cuida’Divulgação/TV Globo
Com reviravoltas, nova fase de 'Quem Ama Cuida' inicia nesta segunda
Passagem de tempo mostrará que Pedro (Chay Suede) se casou com Bruna (Nanda Marques)
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