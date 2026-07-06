Pedro (Chay Suede) na segunda fase de ’Quem Ama Cuida’ - Divulgação/TV Globo

Pedro (Chay Suede) na segunda fase de ’Quem Ama Cuida’Divulgação/TV Globo

Publicado 06/07/2026 09:54 | Atualizado 06/07/2026 09:55

Rio - A segunda fase de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, começa nesta segunda-feira (6), com novos casais e reviravoltas. Depois de passar anos na cadeia por um crime que não cometeu, Adriana (Leticia Colin) finalmente consegue a liberdade condicional e promete fazer justiça, preocupando os familiares.

Ao visitar o túmulo do ex-marido, Arthur Brandão (Antonio Fagundes), a fisioterapeuta vai se deparar com Pilar (Isabel Teixeira) e as duas protagonizarão um embate.

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A passagem de tempo também mostrará que Bruna (Nanda Marques) conseguiu conquistar Pedro (Chay Suede) novamente e se casou com o advogado após uma temporada no exterior. De volta ao Brasil, o casal surpreende Carmita (Deborah Evelyn) ao dizer que vai morar com ela.

Adriana vai descobrir do enlace de Pedro e Bruna depois de reencontrar o advogado em abrigo onde os dois atuam como voluntários, e se decepciona. No local, eles conversarão sobre o passado, mas a fisioterapeuta não revelará ao amado que se afastou dele devido às ameaças que sofreu. Na ocasião, Pedro ainda deixará claro que não desistiu de descobrir quem matou Arthur.

Em outro momento, o filho de Ademir (Dan Stulbach) vai procurar Adriana e perceberá que ela já sabe de seu casamento com Bruna. Ele, então, deixará escapar que não é feliz.

Nesta nova fase, a mocinha ainda precisará lidar com o preconceito de ser uma ex-presidiária. Ela terá uma entrevista de emprego cancelada devido ao passado na cadeia. Já Ulisses (Alexandre Borges) continuará perdendo dinheiro no jogo. Enquanto isso, Fábia (Flávia Alessandra) inicia aulas de dança na escola de Dora (Mariana Ximenes) e aceita ser par de Patrick (Igor Rickli). Ela e o professor ficarão cada vez mais próximos, enquanto o casamento dela com Ulisses entra em crise.

Sem escrúpulos, Pilar enfrentará maus bocados. Ela e seu motorista sofrerão um assalto, que resulta na morte do profissional. Depois, ela será alvo de ameaças do primo do motorista, que lhe pedirá uma recompensa para não contar sobre os pedidos criminosos da vilã.



