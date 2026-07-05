Nathalia Dill posa com Guilherme Fontes e brinca sobre encontro 'sobrenatural' - Reprodução/Instagram

Nathalia Dill posa com Guilherme Fontes e brinca sobre encontro 'sobrenatural'Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2026 21:00

Rio - Nathalia Dill arrancou risadas dos seguidores ao publicar, neste sábado (4), uma foto ao lado de Guilherme Fontes. A atriz, que vive uma personagem cercada de mistérios em "Quem Ama Cuida", aproveitou o encontro com o intérprete de Alexandre, um dos nomes mais marcantes de "A Viagem", para brincar com a ligação entre os dois universos. "E esse encontro sobrenatural? Que viagem!", escreveu.

A piada ganhou força nos comentários. Luana Martau, que interpreta Tilde, arrumadeira da mansão dos Brandão na novela das 21h, entrou no clima e comentou: "Alexandre e Dillfunta", em referência ao personagem de Guilherme e ao apelido dado a Nathalia. O próprio ator também respondeu em tom bem-humorado: "Papo sério. De fantasma para fantasma".

Em "Quem Ama Cuida", a personagem de Nathalia tem alimentado teorias do público por surgir apenas para Otoniel, papel de Tony Ramos. A presença misteriosa na trama levantou suspeitas sobre uma possível ligação com o plano espiritual, o que tornou a brincadeira com Guilherme Fontes ainda mais simbólica.

Já Alexandre, de "A Viagem", é lembrado como um dos vilões clássicos da teledramaturgia. Na história, ele rouba dinheiro da empresa da família, mata o tesoureiro e, depois de ser preso, tira a própria vida na cadeia. Após a morte, seu espírito passa a atormentar os personagens que considera responsáveis por sua tragédia.