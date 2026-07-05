Nathalia Dill posa com Guilherme Fontes e brinca sobre encontro 'sobrenatural'Reprodução/Instagram
Nathalia Dill cita mistério de novela ao posar com Guilherme Fontes: 'Sobrenatural'
Registro da atriz ao lado do eterno Alexandre, de 'A Viagem', rendeu comentários bem-humorados
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