’Casa do Patrão’ será apresentado por Dudu Camargo após Hassum ficar rouco Reprodução/Record
Dudu Camargo substitui Leandro Hassum na 'Casa do Patrão'
Apresentador se ausentou do reality show por questão de saúde
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