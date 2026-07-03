’Casa do Patrão’ será apresentado por Dudu Camargo após Hassum ficar rouco - Reprodução/Record

’Casa do Patrão’ será apresentado por Dudu Camargo após Hassum ficar rouco Reprodução/Record

Publicado 03/07/2026 19:09

Rio - Dudu Camargo vai comandar o reality "Casa do Patrão", da Record, no lugar de Leandro Hassum, nesta sexta-feira (3). O campeão de "A Fazenda 17" foi convocado após o humorista surgir rouco nos dois últimos episódios da atração e também irá apresentar o programa no sábado (4).

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"Nesta noite, 'Casa do Patrão' será apresentado excepcionalmente por Dudu Camargo. Leandro Hassum está com uma crise alérgica e ficará de repouso para se recuperar. Volta no domingo", informou a emissora.

Nas redes sociais, o humorista tranquilizou os amigos e fãs. "Não tô com nenhum problema de saúde, tô ótimo. O que eu tive, na verdade, foi uma questão alérgica por conta de pólen e Itapecerica da Serra é um lugar muito frio, então esse choque de temperatura acabou afetando a minha garganta", disse.

Hassum explicou que a medida é uma precaução da produção da "Casa do Patrão" e desejou sorte para o substituto. "Dudu, seja muito bem-vindo, você já faz parte dessa família, espero que você faça um belíssimo programa, que tudo corra muito bem. E domingo eu tô de volta pra apresentar o programa".