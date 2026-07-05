Apresentadora Patrícia Poeta - Globo/Daniela Toviansky

Apresentadora Patrícia Poeta Globo/Daniela Toviansky

Publicado 05/07/2026 17:00

Rio - O "Encontro com Patrícia Poeta" completa 4 anos no ar na próxima segunda-feira (6) e vai celebrar a data longe dos estúdios. A atração da TV Globo terá uma edição especial do "Encontro Pelo Brasil", exibida ao vivo do Parque Caracol, em Canela, na Serra Gaúcha. O programa vai destacar a cultura, a gastronomia, a história e os atrativos turísticos da região, uma das mais visitadas do Rio Grande do Sul.

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Para Patrícia Poeta, a comemoração tem um significado especial. Natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, a apresentadora volta ao estado natal."O Encontro, pra mim, significa um sonho alcançado. Eu sou uma pessoa que sempre me coloco metas e vou trabalhando para alcançá-las. Eu fui muito feliz no jornalismo, fiz coisas que amei e que sempre sonhei em fazer. Mas, quando migrei para o entretenimento, eu tinha um desejo muito grande de apresentar um programa diário. Principalmente um programa que me permitisse estar mais próxima do público, ter conversas mais longas sobre os mais diversos assuntos, poder ajudar, informar e, de alguma forma, fazer parte da vida das pessoas. E o 'Encontro' me permite viver tudo isso", comemora Patrícia.A apresentadora também destaca a relação com o público durante as viagens do programa pelo país. "Quando eu digo que as viagens do Encontro me trazem um retorno muito especial, é justamente por isso: por encontrar pessoas que vêm falar comigo, me abraçar. Por isso, eu costumo dizer que o 'Encontro' é um sonho multiplicado pelo amor", afirma.A edição especial conta com reportagens gravadas previamente em Canela. Patrícia visita a Catedral de Pedra, um dos principais cartões-postais da cidade, e participa de uma experiência de aventura pelas serras, com aula de pilotagem de quadriciclo e passagem por mirantes da região.A gastronomia típica da Serra Gaúcha também ganha espaço no programa. Um dos destaques é o café colonial, tradição herdada de imigrantes alemães e italianos, marcada por mesas fartas com mais de 80 itens.O Parque Caracol, ponto turístico que recebe visitantes de várias partes do país, também terá protagonismo na edição. O público vai conhecer atrações como o mirante com vista para a Cascata do Caracol, o Observatório, o Deck do Moinho, a Casa Raízes e experiências de aventura, entre elas o Salto de Pêndulo.Ao vivo do parque, Patrícia recebe convidados ligados ao Rio Grande do Sul. Entre eles, o ator Carmo Dalla Vecchia, nascido em Carazinho, a atriz Leona Cavalli, natural de Rosário do Sul, e o músico tradicionalista Gaúcho da Fronteira. A atração ainda terá conteúdo sobre sustentabilidade no quadro "Plantando Encontros", com a participação de uma representante do Parque Caracol.