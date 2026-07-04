Celso Portiolli comanda ’Passa ou Repassa’ com nomes do esporte Rogerio Pallatta/SBT

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Leticia Pessôa
Rio - Na expectativa para o duelo contra a Noruega, Celso Portiolli recebe nomes do esporte no 'Domingo Legal' que vai ao ar neste domingo (5) no SBT. O programa irá aquecer os torcedores antes do jogo decisivo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. 
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'Domingo Legal' traz mais uma edição do quadro 'Quem Arrisca Ganha Mais' - Rogerio Pallatta/SBT
Celso Portiolli comanda 'Passa ou Repassa' com nomes do esporte - Rogerio Pallatta/SBT
O tradicional "Passa ou Repassa" ganha uma edição especial. No time verde entram em campo a analista de arbitragem Nadine Basttos e os comentaristas Raphael Rezende e Juninho Paulista. Já a equipe amarela será formada por Armando, "O Argentino", o humorista e cantor Marcelo Marrom e Carlinhos Vidente, que promete colocar sua intuição à prova. 
A atração também terá mais um episódio do quadro "Quem Arrisca Ganha Mais", com duas duplas encarando desafios e decisões estratégicas em busca do prêmio máximo de R$ 100 mil.