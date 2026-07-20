Rayane Figliuzzi abriu o jogo sobre início do romance com Belo Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi relembra início do relacionamento com Belo
Influenciadora e cantor estão juntos desde 2024
Rayane Figliuzzi relembra início do relacionamento com Belo
Influenciadora e cantor estão juntos desde 2024
Aline Wirley e André Marques retornam ao 'Angélica ao Vivo'
Segunda temporada do programa tem estreia prevista para setembro
TV Globo divulga trailer de 'Por Você', próxima novela das 19h
Folhetim estreia no dia 17 de agosto; internautas se empolgam
Um ano sem Preta: Gilberto Gil desabafa sobre o luto
'A falta que ela faz, de filha que se foi, é uma coisa que não vai desaparecer nunca', afirma o cantor
Vandré Silveira analisa golpe de Edson em 'Quem Ama Cuida'
Ator também reflete sobre os 25 anos de carreira e fala dos próximos projetos
Fernanda Pimenta celebra papel duplo e despedida de 'Coração Acelerado'
Atriz interpreta Irene e Amélie na novela das 19h, da TV Globo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.