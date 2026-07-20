Rayane Figliuzzi abriu o jogo sobre início do romance com Belo - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi abriu o jogo sobre início do romance com Belo Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 16:17 | Atualizado 20/07/2026 16:22

Rio - Rayane Figliuzzi recordou o começo do romance com Belo e a promessa feita pelo cantor logo nos primeiros encontros. A revelação aconteceu durante entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, que vai ao ar nesta segunda-feira (20).

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"Ele falou: 'O que você quiser, estou muito afim de ficar com você (...) vou namorar com você e vou casar com você'", conta. Juntos desde 2024, os dois moram juntos e compartilham a rotina com Zion, de 4 anos, filho da influenciadora.

"Ele foi incrível para mim por causa do Zion também. Tinha falado para ele que meu maior medo era o Zion", diz. Rayane comentou o desejo de oficializar a união e aumentar a família. "Queria, mas ele fechou um contrato para fazer quatro novelas até 2030. Ele tá apaixonado [pela atuação]. Se pudesse, ele largava os shows e fazia só novela", entrega.

Ex-participante de "A Fazenda 17", da Record, a influenciadora relatou o abalo com os comentários negativos envolvendo o casal. "Falavam que ele não ia estar comigo quando eu saísse. Isso me desestabilizava muito, de chorar quase todos os dias. Os ataques que sofri durante dois meses e meio são como um trauma de três anos", desabafa.