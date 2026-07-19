Flávia Alessandra - Felipe Censi / Divulgação

Flávia Alessandra Felipe Censi / Divulgação

Publicado 19/07/2026 05:00

Rio - Interpretada por Flávia Alessandra, Fábia caiu nas graças do público que acompanha a novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Divertida, sensual e linda, a personagem ganhará novas camadas em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (20) na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. O passado da mulher de Ulisses (Alexandro Borges) virá à tona quando Silvana (Belize Pombal) revela a Dora (Mariana Ximenes) que a dondoca fazia visitas a Arthur (Antonio Fagundes) às escondidas.

"Quando começam a surgir essas informações sobre o passado, o público percebe que ainda conhece muito pouco dela. Como atriz, é muito estimulante fazer uma personagem com surpresas, ligações ocultas, um passado que ainda não foi revelado... É uma personagem que ainda pode surpreender", comenta Flávia.

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Questionada se Fábia realmente teve um caso com o cunhado ou se há um segredo de família ainda maior por trás disso, a atriz de 52 anos despista: "Vocês estão querendo me comprometer. Não posso entregar, claro. A única coisa que posso dizer é que, com a Fábia, é sempre bom desconfiar um pouquinho."

O grande mistério da novela gira em torno do verdadeiro assassino de Arthur. Com um passado envolvendo o ricaço, Flávia comenta as chances de Fábia ser a autora do crime. "Prefiro entregar nas mãos dos autores. Acredito muito na potência dessa personagem e ainda tem muitas cenas incríveis que estão por vir", diz.

"A Fábia ainda tem muita coisa para mostrar. Acho que o público vai começar a entender melhor algumas relações, alguns comportamentos e perceber que existe muito mais por trás daquela mulher solar, divertida e sensual que conhecemos no início", complementa.

Casada com Ulisses, Fábia, recentemente, precisou lidar com uma crise de ciúmes do marido depois de ser flagrada pelo amado dançando agarradinha com o professor Patrick (Igor Rickli). A mãe de Felipe (Pietro Antonelli), fruto de um casamento anterior, só perdoou o irmão de Pilar (Isabel Teixeira) quando ele lhe prometeu um anel de brilhantes e mais atenção. Flávia, então, reflete sobre os verdadeiros sentimentos da personagem em relação ao marido: é amor ou interesse?

"Acho que existe amor pela ideia do 'Uli' e da vida que ele pode proporcionar. A relação deles é muito mais complexa do que apenas uma questão financeira. Claro que a Fábia gosta de conforto, de uma vida boa, ela não esconde isso de ninguém. O problema é que eles entraram em uma dinâmica de casamento em que algumas necessidades deixaram de ser atendidas, principalmente para ela. E a Fábia é uma mulher que grita aquilo que sente, de todas as formas possíveis. Não acho que qualquer afeto que possa existir seja o suficiente para segurar uma relação que não dê o que ela acredita que precisa", opina.

O possível envolvimento entre Patrick e Fábia também é apontado pela artista. "O Patrick chega em um momento em que a Fábia está muito carente de se sentir vista de uma forma específica. Se é paixão, amor ou uma grande fuga da realidade, acho que o público vai descobrir junto com ela. Mas ela não me parece o tipo de mulher que botaria tudo a perder por uma aventura."

Movimenta a web

O sucesso da personagem ultrapassa as telinhas. Recentemente, a cena da novela em que Fábia dançou de lingerie viralizou nas redes sociais, e Flávia recebeu inúmeros elogios dos internautas pela beleza e boa forma. A artista conta que acompanhou a repercussão da sequência.

"É claro que fico feliz com os elogios, seria hipócrita dizer que não. Mas fiquei especialmente feliz porque a cena tinha muito da Fábia. Aquela liberdade, aquela sensualidade sem pedir licença, o humor... Não era simplesmente uma cena de lingerie. Era uma mulher se sentindo absolutamente à vontade com o próprio corpo e com o próprio desejo. Ela já é uma mulher madura, no auge dos seus 50+, e ativa sexualmente, que vai atrás dos seus desejos. Uma cena que mostra uma mulher muito empoderada", analisa.

A artista ainda revela que recebe relatos de pessoas chocadas por uma mulher na idade da personagem ser "transante". "Acho isso uma loucura. Esse é o poder que a novela tem, de levar essas conversas e reflexões para a sociedade. Eu estava no aeroporto e fui abordada por várias mulheres falando 'eu adoro a Fábia, quero ser ela quando crescer, ela é uma loba maravilhosa', e isso é muito bom."

Quando o assunto é o corpão da artista, ela entrega que as curvas são resultado de uma rotina de cuidados há muito anos. "Gosto de me exercitar, tento manter uma alimentação equilibrada e cuido muito da minha saúde. Mas também acredito que beleza está diretamente ligada à forma como você se sente. Vou te contar que, eu como atriz e mulher, me sinto mais confortável para fazer esse tipo de cena hoje em dia do que na minha fase de 20 anos. Acho que essa segurança, esse amadurecimento, também aparecem por fora."

'Pirulita'

Marca registrada da personagem, o pirulito em formato de coração também ganhou destaque nas redes sociais. Os internautas criaram memes sobre o doce e o bordão "você não conversa com a pirulita". A atriz admite que se diverte com as brincadeiras. "Recebo muita coisa, o pessoal me marca, manda no WhatsApp... É delicioso."

A ideia da personagem ficar com um pirulito na boca, inclusive, partiu da própria Flávia. "Ela tem essa ansiedade, uma lacuna mal resolvida que desenvolve essa questão oral que em ela está sempre com alguma coisa na boca. Um pirulito, uma goma, bebendo champanhe... ela não consegue ficar parada. O bordão foi ganhando força e, de repente, a "pirulita" ganhou vida própria. Quando vira meme, quando as pessoas repetem, é porque de alguma forma aquilo atravessou a tela."

Identificações



Fogosa, a mulher de Ulisses usa a criatividade para fugir da rotina com o maridão. Casada com Otaviano Costa há quase duas décadas, a atriz revela se tem alguma semelhança com a personagem neste aspecto. "Acho que manter uma relação viva exige dedicação, parceria e criatividade também. Nesse sentido, talvez exista alguma identificação. Mas a Fábia é muito mais impulsiva do que eu."



Flávia, na sequência, expõe os outros pontos em comum com a dondoca: "Me identifico com a alegria, com essa energia, com a vontade de viver intensamente. Ela não gosta de passar despercebida pela vida. Acho isso muito bonito nela", lista.

'Limites vão mudando'

Mãe de Giulia Costa, de 26 anos, da relação com o diretor Marcos Paulo, e de Olívia, de 15, do casamento com Otaviano, Flávia abre o jogo sobre a relação com as filhas. "Ser mãe é esse exercício constante de equilíbrio. Você quer acolher, proteger, dar tudo, mas também precisa entender que dizer "não" é parte do amor e da educação. Eu sou muito presente, muito parceira das minhas filhas, gosto de conversar, de ouvir, mas sempre tivemos limites. Eu sou amiga delas mas acima de tudo, eu sou a mãe. E acho que esses limites vão mudando conforme elas crescem. Hoje tenho relações muito maduras com as minhas filhas, mas a mãe continua aqui. Esse lugar nunca deixa de existir."