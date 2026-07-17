Gominho e Lexa homenageiam Preta Gil na estreia do ’TVZ Ao Vivo’ - Reprodução/Instagram

Gominho e Lexa homenageiam Preta Gil na estreia do ’TVZ Ao Vivo’Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 16:06

Rio - Um ano após a morte de Preta Gil , o "TVZ Ao Vivo" abre a nova temporada celebrando o legado da artista. Nesta segunda-feira (20), a partir das 18h, Lexa retorna ao comando da atração ao lado de Gominho em uma edição especial que recebe Aretuza Lovi e Duh Marinho para relembrar a carreira da filha de Gilberto Gil.

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Lexa comenta a oportunidade de iniciar essa nova fase prestando homenagem a uma artista que marcou a sua trajetória pessoal e profissional. "É uma honra! A Preta me ajudou em um dos momentos mais importantes da minha vida, ela se fez presente para todos! Estou muito feliz em prestar essa homenagem com a família Multishow."

Desde 2025, o palco onde acontecem as apresentações musicais passou a se chamar "Palco Preta Gil", eternizando a artista em um lugar que sempre refletiu sua paixão pela música, pela diversidade e pelos encontros entre artistas.

Parceiro de longa data do "TVZ" e grande amigo da cantora, Gominho destaca a importância da homenagem. "É uma alegria imensa fazer parte disso porque eu amo música. E o palco do programa se chama 'Palco Preta Gil'. Então, a homenagem já acontece diariamente em todas as temporadas. O público pode esperar muito amor ao vivo, porque estarão ali eu, a Lexa, o Duh... pessoas que a Preta amava muito. Acho que as pessoas vão sentir exatamente isso: o astral dela e uma homenagem bonita. Vai ser emocionante e muito lindo de fazer. Eu estou muito feliz."