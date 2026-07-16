Dedé Santana durante o ’Encontro’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Dedé Santana durante o ’Encontro’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/07/2026 07:38

Rio - Dedé Santana, de 90 anos, adiantou detalhes de sua cinebiografia "Para Sempre Trapalhão", ainda sem previsão de estreia. O humorista comentou que um ator vai interpretá-lo na produção, que será dirigida por Felipe Cunha, e que ele apenas aparecerá no fim do longa.

"Já estamos fazendo o roteiro. Vai focar na carreira, não na vida particular. Terá outros atores fazendo o Dedé, vou entrar mais no fim (do filme)", ainda contou Dedé em entrevista ao "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira (15). Na atração, o humorista contou que o livro sobre sua história está quase finalizado. "Ficou lindíssimo, é uma poesia. Está muito bonito."

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Dedé também falou com carinho dos amigos de "Os Trapalhões" e disse que sente falta deles. "O Zacarias (1934-1990) era o grande ator do grupo e o grande conselheiro. O Mussum (1941-1994) era o grande comediante, o improvisador. E Dedé e Didi eram os dois palhaços de circo", relatou. "Confesso a vocês que sinto muita falta dos meus amigos Trapalhões. Essas imagens tocam direto no meu coração", acrescentou.

Amigo de Renato Aragão, intérprete de Didi, há mais de 60 anos, Dedé comenta a relação dos dois. "Toda vez que vou na casa dele, que agora estamos morando longe um do outro, a gente se emociona muito, nos abraçamos. Sempre nos relembramos do começo, que foi muito difícil", revelou.