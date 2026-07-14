Péricles comenta sonho de atuar em novela durante papo com Marcelo Tas - Acervo TV Cultura

Péricles comenta sonho de atuar em novela durante papo com Marcelo Tas Acervo TV Cultura

Publicado 14/07/2026 15:17

Rio - Péricles é o convidado da edição desta terça-feira (14) do "Provoca", da TV Cultura, apresentado por Marcelo Tas. Durante a entrevista, o sambista revela que ainda sonha em atuar em uma novela após as experiências no cinema e em séries.

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"É de verdade. Acho importante", diz. O cantor brinca, ainda, sobre a possibilidade de interpretar um galã. "Eu aprendi que não tem papel pequeno."

O cantor relembra o período em que enfrentou a depressão e destaca a importância de pedir ajuda. "Eu tive vergonha quando aconteceu comigo. Eu cuidei de muita gente. Eu cuidei de todos ao meu redor, mas faltava eu", confessa.

Além disso, Péricles comenta a relação com a esposa, Lidiane Faria, com quem está casado há quase dez anos. Ao falar sobre o casamento, ele demonstra admiração pela companheira. "Eu me esforço todo dia. Acho que ela sempre merece muito mais de mim", afirma.