Péricles comenta sonho de atuar em novela durante papo com Marcelo Tas Acervo TV Cultura
Péricles revela sonho de atuar em novelas: 'Acho importante'
Cantor participa do 'Provoca', comandado por Marcelo Tas, nesta terça-feira (14)
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