Silvana Ramiro - Reprodução / Instagram

Silvana RamiroReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 11:43 | Atualizado 14/07/2026 11:43

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A ausência da apresentadora no início do mês chamou a atenção dos telespectadores. Silvana não revelou qual problema de saúde levou o pai ao hospital nem deu detalhes sobre o estado atual dele. "Eu aprendi -- em alguns dias em uma UTI ao lado do meu pai, junto com minha irmã -- que nós não vamos entender tudo, não teremos resposta para tudo e jamais saberemos resolver tudo. Deus me ensinou, em um vazio insuportável provocado pelo medo e pela incerteza, que Ele é o único capaz de nos guardar quando caímos no Vale da sombra da morte. Obrigada pelo livramento, Jesus!", contou.De volta ao telejornal desde 7 de julho, Silvana também publicou um vídeo no qual falou sobre o impacto da situação na família e destacou o papel da fé durante o período difícil."É, gente! O de repente vem para todo mundo. Vem no momento em que você está em uma ótima fase, em que você está feliz, em que você está vivendo novos planos, e de repente acontece alguma coisa. De repente acontece aquilo que te tira do eixo, que te desestabiliza a família, que faz com que a sua saúde mental vá para o beleléu. E o que é que a gente faz nessas horas? A única coisa que eu consegui fazer, quando eu vi algo acontecendo do nada e vendo meu pai em uma situação ali desesperadora, foi realmente me agarrar em Deus. Foi realmente olhar para aquele que é o único capaz de mudar cenários, o único capaz de colocar a gente de volta no eixo, porque na verdade o que a gente quer é que as coisas estejam no lugar", afirmou.Por fim, a jornalista deixou uma mensagem para os seguidores que enfrentam momentos delicados. "Então se, por algum motivo, as coisas saíram do lugar na sua vida, apenas descanse em Deus. Apenas creia que tudo isso tem um propósito e que lá na frente você vai entender por que as coisas bagunçaram, por que esse de repente apareceu exatamente neste momento. Mas, acredite: no fundo, Deus vai colocar tudo no lugar. Somente confie porque vai voltar para o lugar."