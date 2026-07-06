Apresentadora Silvana Ramiro contou aos seguidores que o afastamento do trabalho se deve por conta de uma situação familiar inesperada - Reprodução / Instagram

Apresentadora Silvana Ramiro contou aos seguidores que o afastamento do trabalho se deve por conta de uma situação familiar inesperadaReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 10:58 | Atualizado 06/07/2026 11:06

Rio - A apresentadora Silvana Ramiro, de 46 anos, revelou, neste domingo (5), que precisou se afastar do trabalho após uma situação inesperada envolvendo sua família. Jornalista da TV Globo e à frente do "Bom Dia Rio", ela esclareceu, em publicação no Instagram, que a pausa não foi motivada por férias nem por folga.

fotogaleria

Ao explicar o motivo do afastamento, Silvana disse: "Eu não tirei férias... nem peguei folga. Me afastei por causa de uma situação que pegou toda a minha família de surpresa." Continuou falando que esse momento a fez repensar uma pergunta comum do dia a dia. "Esse 'de repente' me fez lembrar de uma pergunta que a gente responde todos os dias: 'Tá tudo bem?'. Nem sempre vai estar", afirmou.



Sem revelar detalhes sobre o ocorrido, Silvana aproveitou a publicação para incentivar os seguidores.



"Se tudo hoje vai bem, agradeça. Valorize. Porque todo 'de repente' começa num dia que parecia absolutamente comum", concluiu. Ao explicar o motivo do afastamento, Silvana disse: "Eu não tirei férias... nem peguei folga. Me afastei por causa de uma situação que pegou toda a minha família de surpresa." Continuou falando que esse momento a fez repensar uma pergunta comum do dia a dia. "Esse 'de repente' me fez lembrar de uma pergunta que a gente responde todos os dias: 'Tá tudo bem?'. Nem sempre vai estar", afirmou.Sem revelar detalhes sobre o ocorrido, Silvana aproveitou a publicação para incentivar os seguidores."Se tudo hoje vai bem, agradeça. Valorize. Porque todo 'de repente' começa num dia que parecia absolutamente comum", concluiu.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Silvana Ramiro (@silvanaramiro)

Silvana Ramiro é jornalista e apresentadora de televisão, com mais de duas décadas de carreira. Conhecida por comandar telejornais e programas informativos, costuma compartilhar nas redes sociais reflexões sobre fé, família e o cotidiano. Silvana Ramiro é jornalista e apresentadora de televisão, com mais de duas décadas de carreira. Conhecida por comandar telejornais e programas informativos, costuma compartilhar nas redes sociais reflexões sobre fé, família e o cotidiano.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa