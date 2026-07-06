Netinho voltou a atualizar os fãs sobre o tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Netinho voltou a atualizar os fãs sobre o tratamento contra o câncerReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 09:03 | Atualizado 06/07/2026 09:05

Rio - Netinho, de 59 anos, voltou a atualizar os fãs sobre o tratamento contra o câncer. O cantor contou que passou pela quarta sessão de quimioterapia ambulatorial e afirmou que, apesar de estar na fase "mais sensível" do tratamento, não apresentou efeitos colaterais após a aplicação.

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Ao compartilhar como foi o procedimento, o artista explicou que recebeu duas aplicações, uma no braço e outra na barriga, com intervalo de meia hora entre elas. "Voltei pra casa. Efeito colateral zero, dor zero, incômodos zero, tudo ótimo, Deus está comigo!", escreveu.



Netinho ainda relatou que precisou fazer mudanças temporárias na rotina para preservar a saúde. "Estou na fase mais sensível do meu tratamento. Por isso não posso perder peso e fiz algumas modificações provisórias no meu dia a dia. Reduzi as caminhadas. Cancelei a musculação. Estou dormindo mais. Comendo mais. Descansando mais", explicou.



Além disso, Netinho está temporariamente em isolamento. "Não posso me encontrar com ninguém nem receber visitas em casa. Cancelei meus exercícios diários de voz, por isso a voz fraquinha. Reduzi meus banhos de sol ao meio-dia fora dos dias da quimio e dias seguintes."



Apesar das restrições, o artista tranquilizou os seguidores e disse que o tratamento segue evoluindo bem. "Estou bebendo mais água, fazendo mais xixi e cocô. Tudo indo muito bem. É Tudo provisório. Tudo com a anuência da minha médica."



Netinho anunciou, em março deste ano, o diagnóstico de um linfoma não Hodgkin tipo B. Após iniciar a quimioterapia, chegou a informar que havia entrado em remissão da doença, mas, em maio, revelou que o câncer retornou de forma mais agressiva, tornando necessário um novo protocolo de tratamento.



Netinho é um dos principais nomes da história do axé music. Após ganhar projeção nacional como vocalista da "Banda Beijo", no fim dos anos 1980, consolidou a carreira solo com sucessos como "Menina" e "Milla", música que se tornou um dos maiores hinos do Carnaval brasileiro e ajudou a impulsionar um álbum com mais de 3 milhões de cópias vendidas.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa