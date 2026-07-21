Bianca Andrade e Cris se emocionam antes de menino ficar com o pai, Fred Bruno - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade e Cris se emocionam antes de menino ficar com o pai, Fred BrunoReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 07:57





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bianca contou que ela e o filho choraram antes da separação. A empresária explicou que os dois ficaram ainda mais próximos durante o período, já que Cris estava de férias e permaneceu com ela em tempo integral. Rio - Bianca Andrade emocionou os seguidores ao mostrar a despedida do filho, Cris, de 5 anos , nesta segunda-feira (20). Após quase dois meses ao lado da mãe, o menino voltou para a casa do pai, Fred Bruno, que passou uma temporada nos Estados Unidos para trabalhar na cobertura da Copa do Mundo.Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bianca contou que ela e o filho choraram antes da separação. A empresária explicou que os dois ficaram ainda mais próximos durante o período, já que Cris estava de férias e permaneceu com ela em tempo integral.

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"Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade. Dói muito quando a gente vê nossos filhos chorando porque vão sentir saudade da gente. Ao mesmo tempo a gente se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel, o coração parte", declarou ela.



Na sequência, Bianca destacou a parceria que mantém com Fred na criação do filho. Os dois adotam um sistema no qual Cris passa uma semana na casa de cada um. "Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade. Dói muito quando a gente vê nossos filhos chorando porque vão sentir saudade da gente. Ao mesmo tempo a gente se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel, o coração parte", declarou ela.Na sequência, Bianca destacou a parceria que mantém com Fred na criação do filho. Os dois adotam um sistema no qual Cris passa uma semana na casa de cada um.

"Foi tão gostoso esse tempo com ele full time. Só quem é mãe de guarda compartilhada entende. Eu tenho muito privilégio, e Gudugo [apelido pelo qual chama Cris], de ter um pai presente e que divide tudo comigo. Ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai. Mas não tenho essa sensação de ter meu filho comigo o tempo todo", desabafou. "Amo demais ser mãe. Amo loucamente", completou a empresária na legenda da publicação.



Bianca e Fred anunciaram o fim do relacionamento em 2022. Os dois já falaram publicamente sobre a relação de amizade e a divisão das responsabilidades com Cris. A influenciadora também contou, em outra ocasião, que sugeriu ao então namorado que os dois tivessem um filho como uma espécie de "collab".