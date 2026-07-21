Bianca Andrade e Cris se emocionam antes de menino ficar com o pai, Fred BrunoReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bianca contou que ela e o filho choraram antes da separação. A empresária explicou que os dois ficaram ainda mais próximos durante o período, já que Cris estava de férias e permaneceu com ela em tempo integral.
"Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade. Dói muito quando a gente vê nossos filhos chorando porque vão sentir saudade da gente. Ao mesmo tempo a gente se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel, o coração parte", declarou ela.
Na sequência, Bianca destacou a parceria que mantém com Fred na criação do filho. Os dois adotam um sistema no qual Cris passa uma semana na casa de cada um.
Bianca e Fred anunciaram o fim do relacionamento em 2022. Os dois já falaram publicamente sobre a relação de amizade e a divisão das responsabilidades com Cris. A influenciadora também contou, em outra ocasião, que sugeriu ao então namorado que os dois tivessem um filho como uma espécie de "collab".
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