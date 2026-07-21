Luana Piovani diz que deixou o Brasil por medo da violência - Reprodução Instagram

Luana Piovani diz que deixou o Brasil por medo da violênciaReprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 21:04 | Atualizado 21/07/2026 21:05

Rio - Luana Piovani voltou a falar sobre a decisão de deixar o Brasil. Nesta terça-feira (21), a atriz afirmou que a violência foi o principal motivo para se mudar para Portugal, em comentário feito em uma publicação da apresentadora Alessandra Orofino nas redes sociais.

Alessandra havia relatado a morte de um tio, vítima de um assalto, e refletido sobre as marcas deixadas pela tragédia na família. Ao responder à publicação, Luana disse que o medo da violência influenciou sua escolha de viver fora do país.

"Eu fui embora do Brasil justamente por causa do medo", escreveu a atriz. "Imaginava acontecendo com meu filho o que vejo corriqueiramente nos noticiários: 'Morreu por um celular, morreu ao entregar a mochila'... Ou ainda os machões das boates, os agressores, os grupos de jovens que espancam, estupram... Sei que há em todo lugar, mas existem lugares onde acontece mais, e o Brasil é um lugar desses", afirmou.

Na sequência, Luana prestou solidariedade à apresentadora. "Lamento pela sua perda, pela tristeza eterna de sua avó, pela dor da sua família, pelas suas lágrimas e emoções contidas nesse vídeo. Te amo, miúda, você é especial", escreveu.

Luana Piovani mora em Portugal desde 2018. Mãe de Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento com Pedro Scooby, a atriz costuma comentar nas redes sociais temas relacionados ao cotidiano brasileiro.