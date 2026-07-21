Luan Pereira se reconciliou com Victória Miranda Reprodução/Instagram
Luan Pereira assume reconciliação com Victória Miranda: 'Te amo'
Cantor fez declaração em um comentário nas redes sociais da influenciadora
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