Luan Pereira se reconciliou com Victória Miranda Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Luan Pereira colocou um ponto final nos rumores e confirmou a reconciliação com Victória Miranda nesta terça-feira (21). O cantor deixou um comentário apaixonado em publicação feita pela influenciadora nas redes sociais.
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Luan Pereira fez declaração para Victória Miranda nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Victória Miranda e Luan Pereira - Reprodução/Instagram
Luan Pereira se reconciliou com Victória Miranda - Reprodução/Instagram
Luan Pereira e Victória Miranda estão juntos novamente - Reprodução/Instagram
"Você é a mulher mais linda e incrível desse mundo, te amo", afirmou o sertanejo. 
Na segunda-feira (20), os dois viajaram para Jericoacoara, no Ceará. A influenciadora apareceu no fundo de um vídeo enquanto o artista cantava. O cantor publicou, ainda, uma foto do quarto decorado com pétalas de rosas e a frase "tudo no tempo de Deus".
Luan Pereira e Victória Miranda anunciaram o fim do noivado no início de julho após 11 meses de relacionamento. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.