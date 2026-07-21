Luan Pereira se reconciliou com Victória Miranda - Reprodução/Instagram

Luan Pereira se reconciliou com Victória Miranda Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 18:45

Rio - Luan Pereira colocou um ponto final nos rumores e confirmou a reconciliação com Victória Miranda nesta terça-feira (21). O cantor deixou um comentário apaixonado em publicação feita pela influenciadora nas redes sociais.

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"Você é a mulher mais linda e incrível desse mundo, te amo", afirmou o sertanejo.

Luan Pereira e Victória Miranda anunciaram o fim do noivado no início de julho após 11 meses de relacionamento. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.