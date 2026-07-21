Éder Militão e Tainá Castro - Reprodução/Instagram

Éder Militão e Tainá Castro Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 15:10

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"Papais do Gabriel", escreveu na legenda.

Tainá Castro já é mãe de Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5, do antigo relacionamento com o zagueiro Léo Pereira. Já Éder Militão é pai de Cecília, de 4 anos, fruto da relação anterior com a influenciadora Karoline Lima.