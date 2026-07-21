Éder Militão e Tainá Castro Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Tainá Castro compartilhou os registros de um novo ensaio com o marido, o jogador Éder Militão. Nos cliques publicados nesta terça-feira (21), a influenciadora deixa a barriguinha da reta final da terceira gestação à mostra.
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Tainá Castro mostrou barriga da gravidez em foto com o marido - Reprodução/Instagram
Tainá Castro espera o primeiro filho com Éder Mlitão - Reprodução/Instagram
Tainá Castro - Reprodução/Instagram
Éder Militão e Tainá Castro - Reprodução/Instagram
"Papais do Gabriel", escreveu na legenda. 
Tainá Castro já é mãe de Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5, do antigo relacionamento com o zagueiro Léo Pereira. Já Éder Militão é pai de Cecília, de 4 anos, fruto da relação anterior com a influenciadora Karoline Lima.