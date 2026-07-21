Bianca Biancardi e Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Bianca Biancardi e Bruna BiancardiReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 12:59 | Atualizado 21/07/2026 13:01

fotogaleria

Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, Bianca disse que não imaginava viver a gestação ao mesmo tempo que a irmã, que espera a terceira filha com Neymar. O casal já é pai de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1."Eu estou amando! Acho a coisa mais linda do mundo. Nunca imaginei que ficaríamos grávidas juntas. Quando os bebês nascerem vai ser mais complexo, porque uma iria ajudar a outra, né, (risos) então será um pequeno caos, mas vai ser muito gostoso!", afirmou.Casada com Bruno Hernandes, Bianca espera um menino, que se chamará Filippo. Ela explicou que outros nomes chegaram a ser considerados antes da decisão final."Eu queria Giuseppe, mas achei que seria difícil pronunciarem. Bruninho queria Filippo ou Nico (mas nós dois temos cachorros com esse nome kkkk). A família toda preferiu Filippo", contou. "O quartinho do bebê é de cavalos e o nome dele significa 'amigo dos cavalos'. Achei que tinha tudo a ver e decidimos."A nutricionista também comentou como imagina a convivência do filho com as primas. Em tom bem-humorado, ela afirmou que o menino deverá se adaptar à maioria feminina da família."Estou muito curiosa para ver como vai ser. Acho que o coitado vai ser dominado pelas mulheres e vai ter que entrar no fluxo (risos). Quando estiver com as primas, vamos fazendo brincadeiras mais unissex", declarou.