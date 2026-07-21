Lore Improta contou que Liz, sua filha primogênita, perguntou se ela ainda estava grávida - Reprodução / Instagram

Lore Improta contou que Liz, sua filha primogênita, perguntou se ela ainda estava grávidaReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 11:30

Rio - Dois meses após o nascimento de Levi, Lore Improta compartilhou uma situação divertida vivida com a filha mais velha, Liz, de 4 anos . A influenciadora contou que a menina perguntou se ela ainda estava grávida ao notar sua barriga.

Hoje eu tenho gravação o dia todo, mas antes de eu me arrumar, eu queria falar para vocês que eu recebi, hoje, uma indagação da minha filha de 4 anos: ela perguntou se eu ainda estava grávida", disse Lore, mostrando a barriga e brincando: "Obrigada!"

A publicação veio poucos dias depois de a dançarina falar abertamente sobre os desafios do puerpério. Em um reels publicado no Instagram, Lore contou que viveu experiências diferentes após o nascimento dos dois filhos, mas que, em ambos os casos, enfrentou inseguranças e um turbilhão de emoções.





Mãe de Liz, de 4 anos, e de Levi, nascido em 26 de maio deste ano — ambos frutos do casamento com o cantor Léo Santana —, ela explicou que o primeiro puerpério foi marcado pelo baby blues (melancolia puerperal), dificuldades com a amamentação e muitas dúvidas. Já após o nascimento do caçula, o maior desafio foi a recuperação da cesárea, que incluiu uma inflamação na cicatriz e a necessidade de drenar um seroma. LEIA MAIS: Lore Improta revela quantos quilos perdeu após nascimento de Levi Mãe de Liz, de 4 anos, e de Levi, nascido em 26 de maio deste ano — ambos frutos do casamento com o cantor Léo Santana —, ela explicou que o primeiro puerpério foi marcado pelo baby blues (melancolia puerperal), dificuldades com a amamentação e muitas dúvidas. Já após o nascimento do caçula, o maior desafio foi a recuperação da cesárea, que incluiu uma inflamação na cicatriz e a necessidade de drenar um seroma.

"Mesmo tendo uma rede de apoio muito presente, eu olhava para todo mundo e só conseguia chorar. Não tinha um motivo específico. Eu não conseguia controlar", relatou.

Ao final do desabafo, Lore deixou uma mensagem de apoio para outras mães que enfrentam o pós-parto: "Se você passou por isso ou está passando, saiba que você não é fraca, nem ingrata, e muito menos uma mãe ruim. Tudo passa. E por aqui está passando."

