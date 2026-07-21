Matuê anuncia fim do namoro com Débora Soares após quatro anos - Reprodução Instagram

Matuê anuncia fim do namoro com Débora Soares após quatro anosReprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 17:51 | Atualizado 21/07/2026 21:16

Rio - Matuê anunciou, nesta terça-feira (21), o fim do relacionamento com Débora Soares. Em publicações nos stories do Instagram, o rapper e a empresária informaram que decidiram seguir caminhos diferentes após quatro anos juntos.

No comunicado, o cantor afirmou que a separação foi resultado de um longo período de reflexão e destacou o carinho que mantém pela ex-companheira.

"Depois de uma longa e incrível caminhada juntos, Debora e eu decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão muito difícil, tomada com muita reflexão e respeito. Sou totalmente grato por tudo o que vivemos e pela história que construímos", escreveu.

Matuê também agradeceu pela parceria vivida durante o relacionamento e explicou que optou por tornar a decisão pública para evitar especulações sobre a vida pessoal.

Débora Soares publicou uma mensagem semelhante e afirmou que o término aconteceu de forma madura e respeitosa. "Não foi uma decisão fácil, mas foi tomada com muita maturidade, respeito e amor. Nunca fomos de expor nosso relacionamento, mas decidimos tornar a decisão pública pra evitar mal-entendido", declarou.

Ao encerrar o texto, a empresária desejou felicidade ao ex-companheiro e disse que continuará admirando sua trajetória.