Marcos Oliveira recebe alta e retorna ao Retiro dos Artistas após 18 dias internado - Reprodução Instagram

Marcos Oliveira recebe alta e retorna ao Retiro dos Artistas após 18 dias internadoReprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 18:58 | Atualizado 21/07/2026 21:18

Rio - Marcos Oliveira está de volta ao Retiro dos Artistas após passar 18 dias internado. O ator de 70 anos, conhecido por interpretar o Beiçola em "A Grande Família", recebeu alta hospitalar na segunda-feira (20) e celebrou o retorno à instituição onde mora em um vídeo divulgado nesta terça-feira (21).

Nas imagens, o artista agradeceu pela recuperação e falou sobre o período em que esteve hospitalizado. "Retornando ao Retiro dos Artistas, que é a maior alegria, a maior felicidade. A gente passa por um CTI barra pesada, mas ressuscita. (...) A gente aprende, apanha, lasca, mas a gente aprende e vai em frente", afirmou.

Na publicação, o Retiro dos Artistas destacou a alegria pelo retorno do ator e mostrou o reencontro dele com outros moradores e com a cadela Lolita, companheira inseparável de Marcos. A instituição afirmou que o artista foi recebido com carinho pelos amigos e celebrou sua recuperação.

Marcos Oliveira passou por uma cirurgia no último dia 2 de julho para retirar um abscesso no períneo. Nos últimos anos, o ator enfrentou outros problemas de saúde, incluindo uma operação de hérnia, em maio, um cateterismo de emergência, em 2024, e uma cirurgia de fístula na uretra, em 2022.