Roberto Justus faz homenagem à filha Rafaella em aniversário de 17 anosReprodução Instagram
Roberto Justus faz homenagem à filha Rafaella em aniversário de 17 anos
Empresário compartilhou uma declaração nas redes sociais para celebrar a nova idade da adolescente
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