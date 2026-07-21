Roberto Justus faz homenagem à filha Rafaella em aniversário de 17 anos - Reprodução Instagram

Roberto Justus faz homenagem à filha Rafaella em aniversário de 17 anosReprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 17:01

Rio - Roberto Justus usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para comemorar o aniversário de 17 anos da filha Rafaella Justus. Ao publicar uma foto ao lado da adolescente, o empresário destacou o orgulho que sente pela jovem e desejou felicidades para o futuro.

Na homenagem, Justus elogiou a personalidade da filha e afirmou que ela conquistou seu espaço por mérito próprio. "Filha, hoje você completa 17 anos. Parabéns, meu amor. Você virou essa pessoa maravilhosa que todos admiram e amam! Sempre verdadeira e intensa em tudo que faz, você conquista o seu espaço de forma admirável", escreveu.

O empresário também ressaltou a inteligência e a determinação de Rafaella. "Sempre soube lidar com os desafios e sempre usou a sua inteligência e seu talento para alcançar seus objetivos. Que você continue assim e que seu futuro seja repleto de realizações e muita felicidade. Te amo demais!", completou.

A publicação recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que aproveitaram para parabenizar a aniversariante e elogiar sua beleza.

Rafaella é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, que foram casados entre 2006 e 2013. Ela é a única filha do ex-casal. O empresário também é pai de Ricardo, Fabiana, Luiza e Vicky, enquanto Ticiane é mãe de Manuella, fruto do casamento com César Tralli.