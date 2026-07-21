Milton Nascimento recebe alta Reprodução / Youtube / Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta hospitalar, nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada pela equipe do cantor, que havia sido internado na última sexta (17) para tratar uma pneumonia, por meio de uma publicação nas redes sociais. 
"Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos", escreveu Augusto K. Nascimento, empresário artístico e filho de Milton, no Instagram.  

No ano passado, Augusto Nascimento revelou que o pai recebeu o diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy (DCL). Segundo ele, os primeiros sinais apareceram ao longo de 2025, quando Milton passou a apresentar lapsos de memória, manter o olhar fixo por alguns momentos e repetir histórias. 
No mesmo ano, o empresário contou que o pai, conhecido carinhosamente como Bituca, também havia sido diagnosticado com Parkinson.