Sophie Charlotte reúne a família em viagem pela Alemanha

Sophie Charlotte reúne a família em viagem pelo país onde nasceu - Reprodução Instagram

Sophie Charlotte reúne a família em viagem pelo país onde nasceuReprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 22:59 | Atualizado 21/07/2026 23:02

Rio - Sophie Charlotte está aproveitando o período de descanso após o fim de "Três Graças" para passar um tempo com a família na Alemanha. Nesta terça-feira (21), a atriz publicou nas redes sociais uma sequência de fotos da viagem ao lado do filho, Otto, de 10 anos, da mãe, Renate Elisabeth Charlotte Wolf, e do irmão, Ângelo Wolf.

Nascida em Hamburgo, Sophie tem mãe alemã e pai brasileiro. Durante a viagem, a artista mostrou passeios ao ar livre, paisagens e detalhes da arquitetura local, além de momentos de lazer em família.

A publicação recebeu diversos comentários de seguidores, que elogiaram os registros e destacaram a sintonia entre a atriz e o filho. "Nossa Gerluce batalhou tanto, ela precisava desse tempinho de descanso mesmo", escreveu uma internauta, em referência à personagem interpretada por Sophie em "Três Graças".

Depois de encerrar os trabalhos na novela, a atriz tem aproveitado as férias para revisitar o país onde nasceu e compartilhar com os fãs momentos da viagem.