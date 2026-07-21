Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr. - Reprodução Instagram

Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 21/07/2026 22:13 | Atualizado 21/07/2026 22:18

Nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da produção e exibiu a marquinha de biquíni conquistada durante o dia de sol. A festa reuniu amigos e familiares do casal em uma celebração com decoração temática.

Antes do evento, Virginia e Vini Jr. aproveitaram a tarde na Praia da Barra da Tijuca, onde foram fotografados trocando beijos e momentos de carinho ao lado de pessoas próximas.

A festa acontece poucos dias depois de os dois confirmarem publicamente a reconciliação, colocando fim às especulações sobre o relacionamento.