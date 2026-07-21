Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr.Reprodução Instagram

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Rio - Virginia Fonseca entrou no clima das festas julinas e surgiu com um visual temático para a comemoração promovida por Vini Jr. nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. A influenciadora escolheu um look caipira para prestigiar o arraiá realizado na mansão do jogador.
Nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da produção e exibiu a marquinha de biquíni conquistada durante o dia de sol. A festa reuniu amigos e familiares do casal em uma celebração com decoração temática.
Antes do evento, Virginia e Vini Jr. aproveitaram a tarde na Praia da Barra da Tijuca, onde foram fotografados trocando beijos e momentos de carinho ao lado de pessoas próximas.
A festa acontece poucos dias depois de os dois confirmarem publicamente a reconciliação, colocando fim às especulações sobre o relacionamento.