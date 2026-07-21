Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr.Reprodução Instagram
Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr.
Influenciadora entrou no clima da comemoração organizada pelo jogador após curtir o dia de praia no Rio
Virginia aposta em look caipira para festa julina na mansão de Vini Jr.
Influenciadora entrou no clima da comemoração organizada pelo jogador após curtir o dia de praia no Rio
Luana Piovani diz que deixou o Brasil por medo da violência
Atriz comentou publicação de Alessandra Orofino e afirmou que a insegurança foi decisiva para a mudança para Portugal
Famosos prestigiam festa de lançamento da série 'Jogada de Risco'
Elenco da nova produção do Globoplay se reuniu nesta terça-feira (21) em São Paulo
Marcos Oliveira retorna ao retiro após 18 dias internado
Ator comemorou a volta para casa em vídeo publicado nas redes sociais da instituição onde mora
Luan Pereira assume reconciliação com Victória Miranda: 'Te amo'
Cantor fez declaração em um comentário nas redes sociais da influenciadora
Matuê anuncia fim do namoro com Débora Soares após quatro anos
Rapper e empresária divulgaram comunicados nas redes sociais e afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.