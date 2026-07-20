Virginia Fonseca ganhou beijo de Vini Jr - Manuela Scarpa/Brazil news

Virginia Fonseca ganhou beijo de Vini Jr Manuela Scarpa/Brazil news

Publicado 20/07/2026 18:12

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Mais cedo, o jogador do Real Madrid surgiu em registro compartilhado por Danilo Nascimento, ex-namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Ele também autografou uma camisa do time espanhol para o músico.