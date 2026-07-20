Virginia Fonseca ganhou beijo de Vini Jr Manuela Scarpa/Brazil news

L
Leticia Pessôa
Rio - Vinicius Jr. compareceu ao evento de inauguração da nova academia de Virginia Fonseca em Goiânia, nesta segunda-feira (20). A aparição do camisa 7 da seleção brasileira acontece um dia após ele confirmar a reconciliação com a influenciadora com uma declaração nas redes sociais
fotogaleria
Vini Jr prestigiou inauguração da academia de Virginia Fonseca - Manuela Scarpa/Brazil news
Virginia Fonseca - Manuela Scarpa/Brazil news
Virginia Fonseca posou com a mãe, Margareth Serrão - Manuela Scarpa/Brazil news
Vini Jr surgiu em registros divulgados por ex-namorado da mãe de Virginia - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca ganhou beijo de Vini Jr - Manuela Scarpa/Brazil news
Mais cedo, o jogador do Real Madrid surgiu em registro compartilhado por Danilo Nascimento, ex-namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Ele também autografou uma camisa do time espanhol para o músico. 
Virginia Fonseca assumiu o romance com Vini Jr em outubro do ano passado. Em maio, a influenciadora anunciou o fim do relacionamento. Nas últimas semanas, a ex-mulher de Zé Felipe deu indícios de que estaria novamente com o jogador.