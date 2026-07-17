Rio - Virginia Fonseca movimentou as redes sociais, nesta quinta-feira (16), ao publicar novos registros de sua viagem pela Itália. Além de compartilhar fotos suas na eurotrip, a influenciadora chamou atenção ao dividir um vídeo em que uma mão masculina aparece segurando um par de calçados. Internautas apontaram que se trata de Vinicius Júnior.
Mais tarde, Virginia também publicou um novo "dump" da viagem. No carrossel, a influenciadora surgiu usando um vestido de renda rosa com a legenda: "Euro Summer", acompanhado de emojis. A publicação recebeu elogios de famosos como Maya Massafera, Renata Fabrini e Alessandro Alarcão.
Até o momento, nem Virginia nem Vinicius Júnior comentaram publicamente os boatos sobre a volta do relacionamento.