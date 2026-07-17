Virginia Fonseca compartilhou novas fotos da eurotrip - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca compartilhou novas fotos da eurotripReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 13:34

O Vinicius Junior colocando o braço pro marinheiro n dá a mão pra Virgínia kkkkkkkkkkkkkk ciumento pic.twitter.com/kADLpXKiXO — Vi (@tuittafraan) July 16, 2026

Mais tarde, Virginia também publicou um novo "dump" da viagem. No carrossel, a influenciadora surgiu usando um vestido de renda rosa com a legenda: "Euro Summer", acompanhado de emojis. A publicação recebeu elogios de famosos como Maya Massafera, Renata Fabrini e Alessandro Alarcão.