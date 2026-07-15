Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2026 06:45

Rio - Virginia Fonseca segue curtindo uns dias de descanso a bordo de um iate luxuoso na Sardenha, na Itália. Usando um biquíni fininho, a influenciadora digital colocou o bronzeado em dia e posou para fotos. Em uma das imagens, publicadas no Instagram, a loira exibe o corpão sarado.

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"Sou só gratidão. Obrigada, Deus. Pagando de gatinha", escreveu ela em um trecho da legenda da postagem. Ela também mostrou outros cliques ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Zé Felipe.