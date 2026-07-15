Deborah Secco aposta em look de praia para curtir Fernando de NoronhaReprodução/Instagram
Com os cabelos loiros, Deborah apostou em um biquíni bordô, combinado com uma saída de praia de crochê e um lenço na cabeça. Antes de sair, ela fez um registro do look e compartilhou a produção com os seguidores.
A atriz desembarcou em Fernando de Noronha no último fim de semana acompanhada da filha, Maria Flor, e, desde então, tem mostrado alguns momentos da viagem.
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