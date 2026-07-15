Deborah Secco aposta em look de praia para curtir Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Deborah Secco aposta em look de praia para curtir Fernando de NoronhaReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 17:17 | Atualizado 15/07/2026 17:48

fotogaleria

Com os cabelos loiros, Deborah apostou em um biquíni bordô, combinado com uma saída de praia de crochê e um lenço na cabeça. Antes de sair, ela fez um registro do look e compartilhou a produção com os seguidores.A atriz desembarcou em Fernando de Noronha no último fim de semana acompanhada da filha, Maria Flor, e, desde então, tem mostrado alguns momentos da viagem.