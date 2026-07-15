Carolina Dieckmmann explicou razão de não dar mais depoimentos sobre Preta Gil - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann explicou razão de não dar mais depoimentos sobre Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 14:28

Rio - Carolina Dieckmmann justificou o motivo de não aceitar gravar depoimentos para falar sobre a morte de Preta Gil, que completará um ano na segunda-feira (20). Nas redes sociais, a atriz explicou que foi procurada para comentar o lançamento do documentário "Preta Gil - Eu Não Ando Só", mas que prefere não dar entrevistas.

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"Eu sei que esses documentários são comemorativos, mas esse um ano não é uma comemoração íntima. Então fica essa dicotomia. É estranho. Eu tentei, mas não tenho conseguido falar sobre isso. A existência da Preta tem que ser contada. É uma existência extraordinária. Eu vou aos eventos, mas sei que vai ser um dia difícil para mim. Não é um dia de comemoração", disse ela.

A artista se desculpou com os profissionais da imprensa que procuraram por ela para falar sobre o projeto. "Espero que vocês me compreendam. Sempre que for tranquilizador para mim ou quando eu sentir necessidade, vou falar dela, como eu venho falando. Mas, nesse momento, que marca esse um ano, está estranho, está difícil. Eu realmente não consegui", afirmou.

Carolina Dieckmmann e Preta Gil eram amigas de longa data. A atriz esteve ao lado da cantora nos Estados Unidos , onde a filha de Gilberto Gil realizava um tratamento experimental contra o câncer de intestino descoberto em janeiro de 2023.

"Quando eu resolvi ir para Nova York não tinha nada de grave acontecendo, além de ela está fraca com o tratamento mesmo. Mas quando eu cheguei lá a situação tinha mudado drasticamente muito rápido. Nos últimos 4 dias ela foi indo, a gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela [estava] muito fraquinha, sem dor, controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor", disse na época em entrevista à GloboNews.