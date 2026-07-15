Malu Borges teve sangramento após susto com filha recém-nascida Reprodução/Instagram
Malu Borges relata sangramento após engasgo da filha: 'Nervoso'
Influenciadora contou susto com a recém-nascida em vídeo nas redes sociais
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Atriz publicou novos cliques nas redes sociais nesta quarta-feira (15)
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