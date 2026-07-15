Malu Borges teve sangramento após susto com filha recém-nascida - Reprodução/Instagram

Malu Borges teve sangramento após susto com filha recém-nascida Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 20:56

Rio - Malu Borges usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para contar a situação tensa após a filha, Maria Olímpia, se engasgar. Nesta quarta-feira (15), a influenciadora relatou que sofreu um sangramento devido ao susto com a menina, que veio ao mundo no dia 6 de julho.

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"Hoje, a gente levou um super susto com a Maria Olímpia. Ela engasgou e fiquei tão nervosa que, mesmo depois dela ter desengasgado, fiquei tão nervosa que comecei a sangrar. Quando você tem parto normal, você fica um tempo sangrando. Já parei tem uns três dias, só que fiquei tão nervosa que meu útero contraiu e comecei a sangrar de tão nervosa", afirmou nos Stories.

A influenciadora teve o suporte do marido, João Vitor Santiago, para realizar a Manobra de Heimlich, técnica de emergência para desengasgar pessoas após obstruções por objetos ou alimentos. "Essa é a importância de alguém saber fazer a manobra de desengasgo, porque eu fiquei muito nervosa na hora", disse.

"Depois que desengasgou, ela ficou super magoada e com muita baba na boca. Ela ficou muito tempo embananada com a baba, demorou muito tempo para ela voltar ao normal. Ficou muito vermelha, mas não chegou a ficar roxa, conseguimos resolver rápido", concluiu Malu.