Mulher Abacaxi relembra transição de gênero e mostra transformação - Reprodução Instagram

Mulher Abacaxi relembra transição de gênero e mostra transformaçãoReprodução Instagram

Publicado 15/07/2026 19:06 | Atualizado 15/07/2026 19:06

fotogaleria

Ao falar sobre a transformação, a influenciadora afirmou que sempre se reconheceu como mulher e descreveu a transição como um processo de reencontro consigo mesma."Sempre fui uma mulher em um corpo que não era meu. Eu não apago o meu passado. Eu o honro, porque foi ele que me deu força para viver o meu presente com autenticidade, coragem e orgulho", escreveu.Em entrevistas anteriores, Marcela contou que iniciou a transição por volta dos 40 anos e que o processo aconteceu de forma gradual. Segundo ela, ao longo dos anos foram investidos mais de R$ 500 mil em procedimentos e tratamentos.A rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói afirma que o maior ganho, no entanto, não foi estético. "Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Recuperei minha autoestima e fiz as pazes com o espelho. Antes, eu não conseguia nem me olhar e evitava tirar fotos", declarou.