Priscilla assumiu papel de curadora do ’Projeto Vozes Independentes’ - Reprodução/Instagram

Priscilla assumiu papel de curadora do ’Projeto Vozes Independentes’Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 16:03

Rio - Priscilla anunciou o "Projeto Vozes Independentes", iniciativa criada para aproximá-la de artistas da cena independente e ampliar a visibilidade de novos nomes da música brasileira. A proposta reúne participações especiais em covers gravados ao lado da cantora, que passa a assumir também um papel de curadora do projeto.

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"Ele nasceu da vontade de me conectar ainda mais com a cena de artistas independentes, justamente em um momento muito importante da minha carreira. Depois de 20 anos de trajetória, inicio uma nova fase como uma artista 100% independente. Hoje, sou a empresária da minha própria carreira, não tenho contrato com nenhuma gravadora e, pela primeira vez, posso experimentar, criar e realizar a partir das minhas próprias decisões e da minha própria arte", afirma.

Priscilla revela que assumir o controle da própria trajetória mudou sua forma de enxergar a criação artística. "Claro que sigo cercada por uma equipe e parceiros incríveis, mas assumir esse lugar de quem investe, realiza e conduz a própria carreira mudou completamente a minha forma de pensar artisticamente. Esse projeto surge desse novo olhar e da vontade de construir conexões reais com a cena", diz.



A artista destaca que o projeto também nasce do reconhecimento dos desafios enfrentados por quem constrói uma carreira de forma independente. "Eu conheço os desafios e sei o quanto esse caminho pode ser difícil e, muitas vezes, até cruel, para quem está construindo uma carreira. Por isso, encaro esse projeto com o mesmo compromisso com que conduzo a minha própria trajetória artística: respeitando os artistas, seus processos e a arte acima de tudo".

Segundo a cantora, usar a visibilidade conquistada ao longo dos últimos 20 anos para abrir espaço para esses talentos faz parte de sua responsabilidade. "Reconheço o privilégio de ter uma trajetória consolidada e uma plataforma que alcança tantas pessoas. Existe muita gente talentosa produzindo, fomentando a cultura, fortalecendo a música brasileira, e, para mim, não faria sentido viver esse momento sem transformar a minha plataforma também em um lugar de visibilidade para essas pessoas", declara.