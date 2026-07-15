Fábio Porchat relembrou ameaças recebidas por conta de enquetes do 'Porta dos Fundos' - Reprodução / TV Globo

Fábio Porchat relembrou ameaças recebidas por conta de enquetes do 'Porta dos Fundos'Reprodução / TV Globo

Publicado 15/07/2026 12:21

Rio - Uma das histórias mais marcantes da trajetória do Porta dos Fundos voltou à tona no "Conversa com Bial", exibido nesta terça-feira (14). Durante o programa, Fábio Porchat relembrou as ameaças recebidas pelo grupo após a publicação de uma esquete que satirizava a milícia e a atuação da polícia no Rio de Janeiro.

Porchat e João Vicente contam os perrengues causados pela comédia feita no Porta dos Fundos #ConversaComBial #TVGlobo pic.twitter.com/AlRGgP6OXY — TV Globo (@tvglobo) July 15, 2026

Segundo o humorista, a repercussão do vídeo ultrapassou o campo da comédia e trouxe consequências para a vida pessoal dos integrantes. "Falando brincando, o que é louco. Olha como a comédia é tão potente e forte. A gente faz uma piada e a pessoa fica tão mexida com isso que ela joga bomba e ameaça de morte", afirmou.



Gregório Duvivier contou que precisou mudar a rotina por causa das ameaças. Durante cerca de três meses, passou a andar acompanhado por um segurança, inclusive em momentos com a família. "Imagina isso, eu indo brincar com a minha filha, de 2 anos de idade, na pracinha, com um segurança ao lado. Foi uma época muito tensa", relembrou.



João Vicente de Castro também compartilhou um episódio vivido naquele período. Ele contou que foi parado em uma blitz enquanto estava com Ian Raul Samarão Brandão Fernandes, um dos fundadores do Porta dos Fundos, e o humorista Gabriel Carbonelli do Couto, o Totoro.



"O policial me parou, olhou o carro e pediu minha mochila. Encurtando a história, ele ficou ali duas horas comigo e, no final, falou: 'Se eu fosse da velha guarda, você não sairia daqui hoje'", disse.



Os relatos foram feitos durante um encontro de Porchat, Gregório e João Vicente com Pedro Bial para celebrar os quase 15 anos do Porta dos Fundos. Além de recordar o início do projeto, o trio comentou episódios que marcaram a história do grupo e refletiu sobre o impacto da comédia em temas sensíveis.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa