Curtida de Vini Jr. em foto de amiga de Virginia vira assunto nas redes - Reprodução Instagram

Curtida de Vini Jr. em foto de amiga de Virginia vira assunto nas redesReprodução Instagram

Publicado 15/07/2026 22:57 | Atualizado 15/07/2026 23:08

Rio - Uma interação de Vini Jr. nas redes sociais voltou a movimentar a internet. O atacante do Real Madrid curtiu uma publicação de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, e o gesto passou a ser debatido por internautas.

A influenciadora compartilhou fotos da viagem que faz à Itália ao lado de Virginia, amigos e familiares do jogador. Nos registros, Duda aparece aproveitando dias de sol em um iate e em passeios de jet-ski.

A curtida do atleta gerou reações diferentes nas redes sociais. Enquanto alguns usuários consideraram a atitude inadequada, outros defenderam que a interação é comum entre pessoas que convivem no mesmo círculo de amizades.

"Imagina você ter um namorado e ele curtir foto da sua melhor amiga de biquíni. Eu não acho normal", escreveu uma internauta. Em contrapartida, outra usuária discordou: "São todos amigos. Não vejo problema em uma curtida".

A repercussão acontece em meio às especulações sobre uma reconciliação entre Vini Jr. e Virginia. Nas últimas semanas, os dois voltaram a trocar interações nas redes sociais e apareceram juntos durante a comemoração do aniversário do jogador, na Itália, alimentando os rumores de que teriam reatado o relacionamento.

