Gabriely Miranda posa de biquíni e mostra evolução da gravidez do primeiro filho com Endrick - Reprodução Instagram

Gabriely Miranda posa de biquíni e mostra evolução da gravidez do primeiro filho com EndrickReprodução Instagram

Publicado 15/07/2026 18:11 | Atualizado 16/07/2026 07:07

Rio - Gabriely Miranda derreteu os seguidores nesta terça-feira (15) ao publicar uma nova foto da gravidez. À espera do primeiro filho com o jogador Endrick, a influenciadora exibiu o barrigão enquanto relaxava à beira da piscina.

Na imagem, Gabriely aparece usando um biquíni branco, combinado com uma camisa rosa como saída de praia. Ao compartilhar o clique, ela escreveu apenas: "Eu e ele".

Recentemente, Gabriely e Endrick deixaram os Estados Unidos após o fim da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O casal, que mora na França desde que o atacante foi emprestado pelo Real Madrid ao Olympique Lyonnais, está aproveitando as férias em um destino mantido em sigilo. Pelos registros publicados nas redes sociais, os dois estão hospedados em um resort de luxo.

O relacionamento entre Gabriely e Endrick começou em outubro de 2023. Eles oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, no ano seguinte, celebraram o casamento com uma cerimônia realizada na Espanha.

Em 2026, o casal anunciou que está à espera do primeiro filho. Os dois já revelaram que será um menino, mas preferem manter o nome do bebê em segredo por enquanto.