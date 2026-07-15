Ingrid Guimarães se encanta com os Lençóis Maranhenses durante viagemReprodução Instagram
Nos registros, Ingrid aparece explorando as dunas e lagoas da região, além de se aventurar em um passeio de stand up paddle.
Ao compartilhar as imagens, a atriz fez uma declaração ao destino e contou que lamenta não ter conhecido o local antes. "Deus, quando criou o mundo, fez uma réplica do céu para a gente já ir se acostumando. (...) Eu não entendo por que demorei tanto para conhecer esse pedacinho do céu. O Brasil é maravilhoso e eu estou apaixonada pelo Maranhão!", escreveu.
No início do mês, Ingrid celebrou os 54 anos com uma festa realizada em uma fazenda em Ibitipoca, Minas Gerais. A comemoração reuniu amigos famosos, entre eles Mônica Martelli, Luís Miranda, Heloisa Périssé e Rafa Chalub.
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