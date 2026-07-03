Ingrid Guimarães comemora aniversário em fazenda com amigos famosos e família - Reprodução/Instagram

Ingrid Guimarães comemora aniversário em fazenda com amigos famosos e famíliaReprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 07:55 | Atualizado 03/07/2026 07:56

Rio - Ingrid Guimarães decidiu antecipar a comemoração dos 54 anos em grande estilo. A atriz, que faz aniversário no domingo (5), reuniu amigos e familiares em uma fazenda em Ibitipoca, em Minas Gerais, para uma celebração que ela mesma definiu como uma "rave" de três dias. Entre os convidados estão nomes como Mônica Martelli, Luis Miranda, Heloisa Périssé e Rafa Chalub, que mostraram registros da viagem nas redes sociais.

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O cenário escolhido para a festa conta com muito verde, clima de natureza e uma estrutura com ar colonial. Além dos amigos famosos, a comemoração também teve a presença de familiares da atriz, como a irmã Sigrid Guimarães, e do marido, Renê Machado, com quem Ingrid é casada desde 2006 e tem uma filha, Clara Machado, de 16 anos.Nas redes sociais, Luis Miranda mostrou parte da fazenda e se encantou com o local antes da chegada da aniversariante. "Bom, chegamos. Não quero contar muito onde a gente tá, mas daqui a pouco a aniversariante vai chegar, porque, ela atrasa. Mas dá uma olhada aqui nesse nesse lugar, gente. Olha isso aqui: uma fazenda linda, lindíssima, extremamente colonial. Olha isso, que incrível!", disse o ator.Heloisa Périssé também registrou a vista e elogiou o ambiente escolhido para a comemoração. "Gente, olha que coisa linda esse lugar. Que um lugar de para se reconectar na natureza. Onde, com certeza, é Deus. Lindo, lindo, lindo. Agora sabe o que eu quero, de verdade? Trazer tudo isso pra dentro de mim", afirmou.Mônica Martelli, amiga de longa data de Ingrid, mostrou a primeira noite da celebração, marcada por conversa, mesa cheia e clima descontraído entre os convidados. "Chegamos no aniversário do final de semana. A aniversariante contando histórias, claro. A mesa cheia de amigos e chegamos no aniversário da Ingrid!", contou.