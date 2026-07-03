Ingrid Guimarães comemora aniversário em fazenda com amigos famosos e famíliaReprodução/Instagram
O cenário escolhido para a festa conta com muito verde, clima de natureza e uma estrutura com ar colonial. Além dos amigos famosos, a comemoração também teve a presença de familiares da atriz, como a irmã Sigrid Guimarães, e do marido, Renê Machado, com quem Ingrid é casada desde 2006 e tem uma filha, Clara Machado, de 16 anos.
Nas redes sociais, Luis Miranda mostrou parte da fazenda e se encantou com o local antes da chegada da aniversariante. "Bom, chegamos. Não quero contar muito onde a gente tá, mas daqui a pouco a aniversariante vai chegar, porque, ela atrasa. Mas dá uma olhada aqui nesse nesse lugar, gente. Olha isso aqui: uma fazenda linda, lindíssima, extremamente colonial. Olha isso, que incrível!", disse o ator.
Heloisa Périssé também registrou a vista e elogiou o ambiente escolhido para a comemoração. "Gente, olha que coisa linda esse lugar. Que um lugar de para se reconectar na natureza. Onde, com certeza, é Deus. Lindo, lindo, lindo. Agora sabe o que eu quero, de verdade? Trazer tudo isso pra dentro de mim", afirmou.
Mônica Martelli, amiga de longa data de Ingrid, mostrou a primeira noite da celebração, marcada por conversa, mesa cheia e clima descontraído entre os convidados. "Chegamos no aniversário do final de semana. A aniversariante contando histórias, claro. A mesa cheia de amigos e chegamos no aniversário da Ingrid!", contou.
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