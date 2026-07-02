Perfil de Viih Tube sai do ar após polêmica com reality de funcionários - Reprodução Instagram

Perfil de Viih Tube sai do ar após polêmica com reality de funcionáriosReprodução Instagram

Publicado 02/07/2026 22:53 | Atualizado 02/07/2026 23:01

Rio - O perfil de Viih Tube no Instagram ficou fora do ar na noite desta quinta-feira (2), em meio à repercussão do reality "As Patroas", criado pela influenciadora e pelo marido, Eliezer . Até a publicação desta reportagem, a conta, que reúne mais de 32 milhões de seguidores, permanecia indisponível. Já o perfil do ex-BBB seguia funcionando normalmente.

Mais cedo, Viih afirmou que as situações exibidas no programa foram planejadas para provocar reflexão. Segundo ela, a equipe decidiu antecipar a divulgação do segundo episódio após a repercussão superar as expectativas. "Meu Deus do céu, gente, a proporção que tomou. Eu estou mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção", disse.

A influenciadora explicou ainda que o quadro "Lavando Roupa Suja" foi criado para abordar questões sociais por meio de situações encenadas. "Trouxemos duas críticas sociais: a precarização do trabalho e a escala 6x1", afirmou.

Entenda o caso

Lançado no dia 30 de junho, o reality "As Patroas" colocou funcionárias da casa do casal para disputar prêmios, como motos e bônus em dinheiro. O primeiro episódio gerou críticas nas redes sociais ao mostrar uma prova em que as participantes precisavam procurar moedas escondidas em diferentes cômodos da mansão, incluindo um vaso sanitário e o lixo de um banheiro.