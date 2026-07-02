Carolina Dieckmmann publicou fotos com fios alongados Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Carolina Dieckmmann passou por uma nova transformação no visual três dias após renovar os cabelos loiros. Nesta quinta-feira (2), a atriz publicou cliques em que aparece com os fios alongados e brincou sobre a semelhança com a cantora Shakira. 
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Carolina Dieckmmann mudou o visual ao chegar em Miami - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann publicou fotos com fios alongados - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann mostrou resultado de transformação no cabelo - Reprodução/Instagram
"Eu cheguei em Miami e vim correndo pro salão da Thay pedindo um cabelo em homenagem a Copa... e olha só o resultado: eu ameeeeei!!! Já posso entrar pro time das lobas, né, Shaki???", escreveu na legenda. 
A repaginada no visual chamou atenção dos seguidores da artista. "Meu Jesus amado... que beleza é essa?", disse um perfil. "Fica linda com qualquer cabelo", elogiou outro. "Muito melhor esse cabelo!", declarou um terceiro. 
Em abril, Carolina Dieckmmann ficou morena para interpretar Diná na adaptação cinematográfica de "A Viagem". A personagem foi eternizada por Christiane Torloni na versão de 1994.