Carolina Dieckmmann publicou fotos com fios alongados - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann publicou fotos com fios alongados Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 19:53

Rio - Carolina Dieckmmann passou por uma nova transformação no visual três dias após renovar os cabelos loiros . Nesta quinta-feira (2), a atriz publicou cliques em que aparece com os fios alongados e brincou sobre a semelhança com a cantora Shakira.

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"Eu cheguei em Miami e vim correndo pro salão da Thay pedindo um cabelo em homenagem a Copa... e olha só o resultado: eu ameeeeei!!! Já posso entrar pro time das lobas, né, Shaki???", escreveu na legenda.

A repaginada no visual chamou atenção dos seguidores da artista. "Meu Jesus amado... que beleza é essa?", disse um perfil. "Fica linda com qualquer cabelo", elogiou outro. "Muito melhor esse cabelo!", declarou um terceiro.