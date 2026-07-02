Giulia Costa foi alvo de intervenção de amigas e mãe em antigo relacionamento - Reprodução de vídeo

Giulia Costa foi alvo de intervenção de amigas e mãe em antigo relacionamento Reprodução de vídeo

Publicado 02/07/2026 16:22

Rio - Giulia Costa contou que as amigas e a mãe, Flávia Alessandra, intervieram para que ela terminasse o namoro com um ex-namorado após traições. A produtora revelou que o momento difícil foi próximo à morte do pai, Marcos Paulo, em novembro de 2012.

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"Uma grande confiança que perdi foi meu primeiro amor, no meu primeiro namoro. Foi muito triste, porque ele foi muito filho da put@ comigo. Foi o meu primeiro amor e eu estava muito apaixonada, era muito bonitinho. Com 15 anos, tinha acabado de perder o meu pai e ele me traiu muito. Nossa, como fui corna!, afirmou no videocast "Pé no Sofá Pod".

"E você estava completamente apaixonada, né?", comentou Flávia. "Não conseguia sair. Tiveram que fazer uma intervenção. Acho que era mais uma dependência emocional do que qualquer coisa. As minhas amigas foram até você e falaram: 'Tia Flávia, não dá mais. A gente vai ter que obrigar a Jujuba a terminar'. E assim foi. Fui corna para uma vida inteira", disse Giulia.

A produtora relatou que o ex-namorado se envolveu com mulheres próximas à ela. "Foi com amiga, com desconhecida. Ele ainda conseguiu quebrar a minha confiança e a dele, e a confiança de amigas minhas. Foi muito doído, e perto da minha festa de 15 anos, então já tinha chamado uma delas pra ser uma das minhas 15... e tudo é meio fim do mundo, as amigas são o mundo, a vida", declarou.