Maya Massafera faz cirurgia inédita no Brasil para diminuir ombros - Reprodução / Instagram

Maya Massafera faz cirurgia inédita no Brasil para diminuir ombrosReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 15:03

Rio - Maya Massafera contou, nesta quarta-feira (2), que passou por uma cirurgia inédita no Brasil para reduzir a largura das costas. Nas redes sociais, a influenciadora explicou que o procedimento faz parte de seu processo de feminilização corporal e celebrou o resultado.

fotogaleria

"Obrigada Feliz em deixar meu corpo com formas mais femininas. Pensei muito sobre essa cirurgia e estou transbordando alegria e gratidão. Ser mulher trans não é fácil, mas é maravilhoso. Diminuímos 4 cm de costas, tá tudo bem, já estou em casa. Obrigada", escreveu.A técnica, conhecida como osteotomia dos ombros, tem como objetivo reduzir a largura da região e deixar a silhueta com traços mais femininos. Para isso, o procedimento encurta o osso ligado à estrutura dos ombros.Maya será a primeira pessoa no Brasil a se submeter à cirurgia, que já é comumente utilizada em países como Tailândia e Estados Unidos. A novidade recebeu mensagens de apoio de seguidores, que acompanham as mudanças físicas compartilhadas por ela desde sua transição.