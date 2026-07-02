Maya Massafera faz cirurgia inédita no Brasil para diminuir ombrosReprodução / Instagram
"Obrigada Feliz em deixar meu corpo com formas mais femininas. Pensei muito sobre essa cirurgia e estou transbordando alegria e gratidão. Ser mulher trans não é fácil, mas é maravilhoso. Diminuímos 4 cm de costas, tá tudo bem, já estou em casa. Obrigada", escreveu.
A técnica, conhecida como osteotomia dos ombros, tem como objetivo reduzir a largura da região e deixar a silhueta com traços mais femininos. Para isso, o procedimento encurta o osso ligado à estrutura dos ombros.
Maya será a primeira pessoa no Brasil a se submeter à cirurgia, que já é comumente utilizada em países como Tailândia e Estados Unidos. A novidade recebeu mensagens de apoio de seguidores, que acompanham as mudanças físicas compartilhadas por ela desde sua transição.
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