Nara Smith fala sobre jornada de família diante do câncer de filha - Reprodução/Instagram

Nara Smith fala sobre jornada de família diante do câncer de filha Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2026 11:55 | Atualizado 02/07/2026 11:58

Rio – A modelo Nara Smith, de 24 anos, abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico de câncer da filha, Whimsy Lou, aos 2 anos. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (1º), ela relembrou a descoberta da doença e o impacto da notícia na família.



Segundo Nara, tudo começou no ano passado, quando ela e o marido, o também modelo Lucky Blue Smith, perceberam algo suspeito na menina. “Quando vimos algo estranho nela, levamos para a emergência, e não sabíamos o que fazer com aquilo”, contou.



A influenciadora relatou que, ainda durante o primeiro atendimento, sentiu que algo grave poderia estar acontecendo. "Quando a levamos ao pediatra da emergência, só me lembro dele muito quieto e calmo. Meu coração caiu naquele momento. Não sei se era intuição de mãe, mas a primeira coisa que pensei foi: 'Ela tem câncer'", disse.



Na ocasião, o médico orientou a família a procurar o hospital infantil mais próximo para que Whimsy passasse por uma avaliação mais detalhada. "Depois de muitos raios-X, ultrassons e, finalmente, uma biópsia, eles nos chamaram imediatamente e disseram: ‘Ela tem câncer’. Também nos informaram que a doença havia se espalhado e que ela precisava iniciar a quimioterapia imediatamente", afirmou.



Nara também contou que, durante o processo, buscou apoio em plataformas online, fóruns, redes sociais e no contato com outras famílias que enfrentavam situações parecidas. "Tudo isso combinado me trouxe muito conforto e aliviou o sentimento de solidão", declarou.



A modelo destacou que lidar com o tratamento da filha tem sido uma experiência difícil para todos. “Processar e navegar por tudo isso como família tem sido muito difícil. Alguns dias são mais fáceis, outros são muito difíceis”, completou.



Nara Smith é casada com Lucky Blue Smith. Juntos, eles são pais de Whimsy Lou, Fawnie, Rumble Honey e Slim Easy.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

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