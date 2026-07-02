Pedro Arimateya afirma que viveu affair com Dudu Camargo - Reprodução / Instagram

Pedro Arimateya afirma que viveu affair com Dudu CamargoReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 09:41 | Atualizado 02/07/2026 11:03

Rio - O apresentador Pedro Arimateya afirmou que viveu um affair com Dudu Camargo em 2023, quando o jornalista chegou à TV Meio Norte. A declaração repercutiu nas redes sociais e, na quarta-feira (1º), o jovem voltou a falar sobre o assunto em um perfil reserva no Instagram. Além de reafirmar a relação, Pedro contou que sofreu ataques de fãs do atual casal formado por Dudu e Saory Cardoso e teve a conta principal bloqueada após uma tentativa de invasão.

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A revelação aconteceu durante uma entrevista recente no podcast apresentado por Pedro, "Disse Me Disse". Na ocasião, ele afirmou que a história já era conhecida nos bastidores da emissora. “Eu já fiquei com Dudu Camargo, e todo mundo sabe. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma história de um produtor [que estaria se relacionando com o jornalista]. O produtor não era produtor, era eu”, disse.O jovem também contou que os dois se aproximaram no período em que Dudu passou a trabalhar no canal. “Eu e Dudu tivemos um casinho. Só que passou. Assim que ele entrou na TV Meio Norte, a gente se gostou. Eu sempre achei ele muito gatinho, na época ele estava com o cabelo cortadinho, estava interessante. Aí, eu e Dudu acabamos nos relacionando durante um tempinho. Todo mundo aqui na TV sabe, não é novidade pra ninguém”, recordou.A fala ganhou repercussão entre internautas, principalmente porque Dudu Camargo vive atualmente um relacionamento com Saory Cardoso, iniciado durante "A Fazenda 17". Após a reação do público, Pedro publicou um desabafo nas redes sociais e defendeu o direito de falar sobre a própria vida.“Minha vida pessoal diz respeito apenas a mim. Sou dono da minha história e a conto da forma que considero adequada. O fato de terceiros serem mal resolvidos é de total responsabilidade deles. Somos todos adultos e responsáveis por nossas próprias escolhas”, escreveu.Na sequência, o apresentador disse que não vai se envergonhar de sua orientação sexual por causa das críticas. “Já sofri muito por esconder quem eu sou, e ninguém nunca mais vai me fazer sentir vergonha de ser gay. Espero que esse assunto esteja encerrado. Qualquer mensagem com ataques ou ofensas direcionadas a mim será completamente ignorada”, afirmou.Em vídeo publicado no perfil reserva, Pedro voltou a reforçar que a relação com Dudu teria acontecido. “Eu queria deixar bem claro que essa história é verdade, ela aconteceu e me pertence. Ela não pertence só ao Dudu Camargo. O que eu vivi só diz respeito a mim e eu conto a minha história como eu quiser, não importa o que vocês pensam ou digam”, declarou.Ele também criticou os ataques que recebeu desde a revelação. “Homens e mulheres héteros contam direto que ficam com outras pessoas e não são criticados por conta disso. Mas um homem gay é criticado por falar que ficou com outro cara. Isso não é nada mais do que homofobia recreativa na internet e eu nunca vou aceitar que isso aconteça”, disse.Ainda no vídeo, Pedro relatou que perdeu o acesso temporário ao perfil principal no Instagram. Segundo ele, a conta foi alvo de uma tentativa de invasão. “A minha conta oficial do Instagram tá bloqueada por enquanto porque tentaram invadir, acho que alguns fãs do casal por conta da minha declaração”, contou.Logo depois, o apresentador reforçou que não pretende se calar diante das críticas. “Eu, Pedro Arimateya, nunca vou ter vergonha de falar que fiquei com um homem. Essa é a minha verdade. Tudo o que passei, tudo o que aconteceu na minha vida…. Eu tenho 23 anos, sou muito novo, mas já passei por muita coisa. Muita homofobia no Ensino Médio, no Ensino Superior e nunca precisei me esconder”, comentou.Pedro também afirmou que possui registros da suposta relação. “E nunca vou me esconder. Eu tenho prints e provas de que a gente teve um relacionamento. E tá tudo bem ele ser bi ou alguma outra coisa, não afirmei isso em nenhum momento”, pontuou.Ao encerrar o desabafo, ele voltou a dizer que a história faz parte de sua trajetória pessoal. “O que importa é a minha verdade e que isso aconteceu. A minha história é a minha história, não é de nenhuma outra pessoa. Ela só diz respeito a mim e com ela eu faço o que bem entender”, concluiu.Pedro Arimateya é apresentador do podcast "Disse Me Disse", ao lado de Suyane Pessoa. Ele também trabalha no Entretêmeio, editoria de entretenimento do canal Meio Norte, e atua como colunista com foco no universo pop internacional.Nascido no Piauí, Pedro vive atualmente em São Paulo e tem pouco mais de 4 mil seguidores nas redes sociais. Nas plataformas digitais, costuma compartilhar conteúdos relacionados ao podcast e ao trabalho no entretenimento.